Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Туркменистана

В Саранске местная жительница фиктивно поставила на учет в своем доме нескольких граждан Туркменистана.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июля нынешнего года 34-летняя жительница Саранска фиктивно поставила на учет в принадлежащем ей доме пятерых граждан Туркменистана.
Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении упомянутой горожанки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф