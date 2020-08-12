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Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Туркменистана

Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Туркменистана

В Саранске местная жительница фиктивно поставила на учет в своем доме нескольких граждан Туркменистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июля нынешнего года 34-летняя жительница Саранска фиктивно поставила на учет в принадлежащем ей доме пятерых граждан Туркменистана. 

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении упомянутой горожанки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф