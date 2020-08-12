В Саранске полицейские провели мероприятие «Урожай»

В Саранске в рамках реализации оперативно-профилактического мероприятия «Урожай» сотрудниками отдела полиции №1 был проведен рейд по торговым точкам города.
В ходе указанного мероприятия полицейские провели проверку наличия у магазинов разрешительной документации на продажу продуктов питания, а также соблюдения установленных правил торговли.
По результатам рейда в одном из магазинов был выявлен факт продажи товара покупателям без медицинских масок. В отношении продавца был составлен протокол.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф