В Саранске полицейские провели мероприятие «Урожай»

В Саранске в рамках реализации оперативно-профилактического мероприятия «Урожай» сотрудниками отдела полиции №1 был проведен рейд по торговым точкам города.

В ходе указанного мероприятия полицейские провели проверку наличия у магазинов разрешительной документации на продажу продуктов питания, а также соблюдения установленных правил торговли.

По результатам рейда в одном из магазинов был выявлен факт продажи товара покупателям без медицинских масок. В отношении продавца был составлен протокол.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф