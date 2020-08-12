Жительница Краснослободского района подозревается в краже денег

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая подозревается в краже денежных средств.

Несколько дней назад житель села Колопино приехал в Краснослободск по работе. На одной из улиц города мужчина познакомился с компанией ранее незнакомых ему граждан. Последние предложили гражданину продолжить общение в квартире одного из них. Мужчина принял данное предложение. В ближайшем магазине сельчанин купил спиртное и закуску. В ходе застолья мужчина уснул. Одна из участниц попойки 55-летнего возраста, являющаяся жительницей села Старое Синдорово, заметила в кармане рубашки мужчины деньги и похитила их. Сумма ущерба составила 11,5 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 55-летней гражданки.

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Источник: 13.мвд.рф