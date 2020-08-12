В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Кооперативной

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Кооперативной.

В период с 08:00 13 августа до 23:00 15 августа движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Ленина до улицы Свердлова.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту проезжей части.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в скором времени в Саранске появятся несколько новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Источник: adm-saransk.ru