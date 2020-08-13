В Саранске полицейские изъяли наркотики у жителя Чувашии

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Чувашии.
Возле дома, расположенного по адресу – улица Титова, стражами порядка был задержан 32-летний житель Чувашии, в салоне автомобиля которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,22 г.
Мужчина заявил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов для собственного употребления.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Чувашии.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф