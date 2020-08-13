В Саранске ДТП унесло жизнь 85-летнего пенсионера

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 85-летний пенсионер.

Происшествие произошло днём 12 августа на улице Веселовского. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, перестраиваясь, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-211440, в результате чего транспортные средства столкнулись. После соударения вторую машину отбросило на дорожное ограждение, а затем она сбила 85-летнего пешехода.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц города, где спустя некоторое время скончался от полученных в результате ДТП травм.

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Источник: гибдд.рф