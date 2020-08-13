В Лямбирском районе в ДТП пострадала 40-летняя женщина

В Лямбирском районе в результате ДТП пострадала 40-летняя гражданка.

Происшествием произошло утром 12 августа на территории села Атемар. Возле дома №1б, расположенного по адресу – улица Большая, 40-летняя гражданка, находившаяся за рулем мопеда марки «Зодиак», в определенный момент движения потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Женщина, управлявшая мопедом, была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Известно, что у 40-летней гражданки нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф