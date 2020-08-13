В Темниковском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Темниковском районе пострадал водитель опрокинувшейся легковушки.

Происшествие произошло утром 12 августа на 22-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники, Первомайск, Пурдошки, Жегалово и Темников. По предварительной информации, 62-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки самостоятельно обращался за медицинской помощью в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф