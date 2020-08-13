В Лямбирском районе микроавтобус наехал на отбойник

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса, буксировавшего легковой автомобиль.

Ранним утром 12 августа на 13-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, 36-летний водитель микроавтобуса марки «Форд», буксируя легковой автомобиль марки «Фольксваген» в условиях сильного тумана, совершил наезд на металлический отбойник.

На месте инцидента медики осматривали годовалого пассажира микроавтобуса.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 85-летний пенсионер.

Источник: гибдд.рф