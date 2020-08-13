В Ичалковском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля

В Ичалковском районе опрокинулся автомобиль.

ДТП произошло утром 12 августа на 52-м километре дороги, которая соединяет Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительным данным, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не учел дорожные и метеорологические условия, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Автомобилист обращался за медицинской помощью в приемное отделение районной больницы.

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Источник: гибдд.рф