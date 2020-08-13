В Саранске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Недавно дорожники приступили к ремонту проезжей части от дома №81 по проспекту 60 лет Октября до дома №62а по улице Веселовского (с восточной стороны рынка «Ринг»).
Протяженность участка составляет более 600 м. Строители заменят асфальтобетонное покрытие автодороги и бордюрный камень. На отдельных участках будет отремонтирован прилегающий к дороге тротуар.
Основные работы должны завершиться в течение двух недель.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru