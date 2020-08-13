В Саранске вандалы продолжают повреждать остановки общественного транспорта

В Саранске продолжают регистрироваться случаи вандализма в отношении павильонов остановок общественного транспорта.

Сейчас в Саранске оборудовано и обслуживается муниципальными предприятиями 336 остановочных павильонов. Только с начала текущего года вандалами было повреждено 35 остановок, 14 павильонов стали жертвами ураганов и ДТП.

Ущерб от указанных повреждений составил 320 тыс. рублей.

Установить личности вандалов не очень просто. Но каждый такой акт регистрируется, в том числе правоохранительными органами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru