В Саранске вандалы продолжают повреждать остановки общественного транспорта

В Саранске продолжают регистрироваться случаи вандализма в отношении павильонов остановок общественного транспорта.
Сейчас в Саранске оборудовано и обслуживается муниципальными предприятиями 336 остановочных павильонов. Только с начала текущего года вандалами было повреждено 35 остановок, 14 павильонов стали жертвами ураганов и ДТП.
Ущерб от указанных повреждений составил 320 тыс. рублей.
Установить личности вандалов не очень просто. Но каждый такой акт регистрируется, в том числе правоохранительными органами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru