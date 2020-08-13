Бизнес Мордовии смог увеличить прибыль весной

В Мордовии бизнесу весной удалось увеличить прибыль на фоне общего падения показателей в России.

Соответствующие сведения содержатся в результатах исследования, которое провела аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По итогам весны Мордовия попала в список регионов России, где прибыль росла, а не снижалась. Рост прибыли компаний республики за отчетный период составил 108%.

Лидером по росту прибыли бизнеса в России является Белгородская область. Прибыль местных компаний по результатам весны продемонстрировала рост на уровне 237%.

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Источник: vestnik-rm.ru