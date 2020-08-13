В Торбеевском районе осенью откроется новая «Точка роста»

В Торбеевской средней общеобразовательной школе №3 в сентябре откроется Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В указанной школе появятся квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, видеокамеры, интерактивные комплексы, ультрасовременные тренажеры-манекены для отработки навыков по оказанию первой медицинской помощи и новейшее программное обеспечение.

Раскрыть творческий потенциал школьникам помогут шахматный клуб, «Город мастеров», графические редакторы «От А до Я», студии конструкторов Lego и роботов, «Школа выживания» и т.д.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru