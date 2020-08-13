В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 14 августа

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 14 августа.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 14 августа на территории республики будут иметь место порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Гражданам следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru