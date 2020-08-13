В Мордовии сотрудники МЧС провели занятия с детьми дошкольного возраста

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов совместно с работниками пожарно-спасательной части №13 и сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов были проведены краткосрочные занятия с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений о правилах пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В ходе указанных профилактических мероприятий были проведены противопожарные инструктажи и занятия по эвакуации с обслуживающим персоналом.

С детьми также были проведены викторины с практическим одеванием боевой одежды. Ребята с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru