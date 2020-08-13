В Зубово-Полянском районе сотрудники МЧС провели профилактический рейд

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского районов был проведен профилактический рейд.

В ходе профилактического мероприятия с привлечением волонтеров в Зубово-Полянском районе был посещен 21 частный жилой дом. По мерам пожарной безопасности было проинструктировано 28 граждан.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы вручили памятки о правилах пожарной безопасности с номерами телефонов вызова экстренных служб.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru