В Торбеевском районе пожар уничтожил автомобиль и гараж

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль и гараж.

Поздним вечером 12 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дракино. На улице Комсомольской горели автомобиль и гараж.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил автомобиль и гараж.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru