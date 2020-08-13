Работник одного из предприятий Саранска подозревается в краже строительных инструментов

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже строительных инструментов.

Несколько дней назад 31-летний работник одного из предприятий города похитил из цеха строительные инструменты стоимостью более 100 тыс. рублей. Украденное имущество стражи порядка обнаружили в квартире подозреваемого.

Мужчина заявил, что планировал продать часть строительных инструментов, а остальные намеревался оставить в личное пользование.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении работника предприятия.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф