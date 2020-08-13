В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Чистые стекла»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

Указанное мероприятие было направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям.

За один день сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС было выявлено более 40 упомянутых нарушений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф