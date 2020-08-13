Мошенник ограбил предпринимателя из Краснослободского района

В Краснослободском районе местный житель был ограблен неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 38-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в деревне Бобылевские Выселки, обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже пиломатериалов. Мужчина связался с автором публикации и договорился с ним о покупке товара. На следующий день продавец прислал предпринимателю договор купли-продажи и данные грузового автомобиля, который должен доставить пиломатериал.

После этого пострадавший через мобильное приложение банка перечислил на счет автора объявления оплату в размере 600 тыс. рублей. В оговоренные сроки предприниматель так и не получил товар, а продавец выключил свой телефон.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф