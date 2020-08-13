В Саранске пенсионерка подозревается в краже мобильного телефона

В Саранске пожилая местная жительница подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад пожилая горожанка на лавочке возле подъезда своего дома обнаружила мобильный телефон, который забыла 18-летняя девушка. Пенсионерка забрала смартфон, намереваясь оставить его в собственное пользование.

Полицейские вернули мобильный телефон законной владелице.

В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что мошенник ограбил предпринимателя из Краснослободского района.

Источник: 13.мвд.рф