В Мордовии 24 августа начнется вакцинация от гриппа

В Мордовии в скором времени начнется вакцинация от гриппа.

Первые дозы вакцины будут доставлены в Мордовию 20 августа. Речь идет о 40 тыс. доз вакцины от гриппа для детей. В течение нескольких дней препарат будет распределен по медицинским учреждениям региона. С 24 августа детям начнут делать прививки.

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых также должна быть доставлена в Мордовию на следующей неделе.

Читайте также о том, что недавно Владимир Волков провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в республике

Источник: mordovmedia.ru