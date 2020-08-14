В Мордовии 24 августа начнется вакцинация от гриппа

В Мордовии в скором времени начнется вакцинация от гриппа.
Первые дозы вакцины будут доставлены в Мордовию 20 августа. Речь идет о 40 тыс. доз вакцины от гриппа для детей. В течение нескольких дней препарат будет распределен по медицинским учреждениям региона. С 24 августа детям начнут делать прививки.
Первая партия вакцины от гриппа для взрослых также должна быть доставлена в Мордовию на следующей неделе.
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Источник: mordovmedia.ru