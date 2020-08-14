В Рузаевке горела баня

В Рузаевке произошло возгорание бани.

Вечером 13 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Огейченко. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 63 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru