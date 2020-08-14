Житель Рузаевки фиктивно прописал в своей квартире девушку

В Рузаевке местный житель фиктивно прописал в своей квартире девушку.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце июля нынешнего года 37-летний житель Рузаевки фиктивно зарегистрировал в принадлежащей ему квартире, расположенной по адресу – улица Станиславского, 27-летнюю гражданку России, проживающую в другом месте.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении жителя Рузаевки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф