В Мордовии сотрудники МВД пополнили региональный банк крови

Сотрудники МВД по Мордовии пополнили резерв крови республиканской станции переливания крови.

В мероприятии приняли участие сотрудники из разных структурных подразделений ведомства и члены Общественного совета при МВД, которые в общей сложности сдали около 5 литров цельной крови.

Большинство сотрудников продолжительное время являются донорами, внося посильную лепту в пополнение банка крови.

Руководитель пресс-службы региональной станции переливания крови Наталья Асанова подчеркнула, что банк крови и её компонентов постоянно пополняется, но её необходимо всё больше, особенно в такой сложный и опасный для здоровья период пандемии.

Принять участие в акции, которая продлится до конца августа, планируют более сотни сотрудников органов внутренних дел Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф