Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме двух граждан Узбекистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в первой половине июля нынешнего года 72-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме двух граждан Узбекистана 1967 и 1997 годов рождения. В настоящее время местонахождение иностранцев устанавливается.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что житель Рузаевки фиктивно прописал в своей квартире девушку.

Источник: 13.мвд.рф