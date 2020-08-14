Сотрудники полиции изъяли наркотики у безработного жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Горького, стражами порядка был задержан 40-летний безработный житель Рузаевки, в ходе личного досмотра которого была обнаружена маковая солома массой более 41 г.

Мужчина заявил, что собрал наркотик для собственного потребления.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Рузаевки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф