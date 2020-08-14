В Саранске 21-летнего парня осудили за угон нескольких автомобилей

В Саранске суд вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне нескольких автомобилей.

В начале апреля нынешнего года 21-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице Косарева, решил угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Проходя мимо парковки, парень заметил машину марки ВАЗ-2106. Молодой человек, разбив форточку обломком бордюра, проник в салон транспортного средства. После неудачной попытки завести машину парень откатил её на несколько метров, а потом бросил на дороге и вернулся на парковку. Аналогичным способом преступник проник в салоны ещё двух автомобилей марки ВАЗ, но завести их также не смог.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф