В Мордовии полицейские и общественники призывают граждан использовать световозвращающие элементы

Сотрудники УГИБДД МВД по Мордовии совместно с представителями общественности призывают граждан использовать световозвращающие элементы.

В четвертом видеоролике цикла «Малыши в безопасности» граждане были проинформированы о том, что использование световозвращающих элементов имеет крайне важное значение для обеспечения безопасности граждан и их детей на дорогах в темное время суток.

С начала нынешнего года в Мордовии в темное время суток произошло 48 ДТП, в которых погибли 11 и были травмированы 43 пешехода. В 45 случаях на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.

Использовать упомянутые элементы следует не только на одежде, но и на детских колясках.

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Источник: 13.мвд.рф