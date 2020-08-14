В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 12 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Внимание, пешеход».

С начала нынешнего года в Саранске произошло 71 ДТП с участием пешеходов. В результате данных инцидентов два человека погибли и ещё 72 получили травмы.

В ходе проведения упомянутого оперативно-профилактического мероприятия было составлено 12 административных материалов по фактам нарушения ПДД.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф