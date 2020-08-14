В Саранске 36-летний водитель иномарки сбил 82-летнюю пенсионерку

В Саранске 82-летняя пенсионерка попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 13 августа на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф