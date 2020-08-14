В Ардатове в результате ДТП пострадала 24-летняя девушка

В Ардатове произошло ДТП, в результате которого пострадала 24-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 13 августа возле дома №77, расположенного по адресу – улица Рабочая. По предварительной информации, 24-летняя гражданка, управлявшая скутером марки «Хонда», по причине превышения скорости допустила опрокидывание транспортного средства.

Пострадавшая была доставлена в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи девушка была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф