В Саранске 58-летний автомобилист сбил 18-летнего велосипедиста

В Саранске 18-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 13 августа на улице Коваленко. По предварительной информации, 58-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая правый поворот, сбил 18-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший осматривался медиками на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф