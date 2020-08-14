В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 13 августа в Краснослободске сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» на улице Микрорайон-1 был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2115 под управлением 44-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Утром того же дня на 29-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» остановили автомобиль марки ВАЗ-21065. За рулем транспортного средства находился 39-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности из-за пьяного вождения.

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Источник: гибдд.рф