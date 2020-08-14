Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост

Глава Дубенского района Сергей Плешаков, обвиняемый в мошенничестве, покинул свой пост по собственному желанию.

Сессия районного совета удовлетворила заявление об уходе с должности. На днях материалы уголовного дела в отношении Сергея Плешакова были переданы на рассмотрение суда.

По данным следствия, в период с декабря 2017 года по февраль нынешнего года бывший руководитель Дубенского района похитил бюджетные денежные средства в размере 193 тыс. рублей. Данные деньги выделялись на компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Обвиняемый отчитывался о поездках в оздоровительные центры, хотя на самом деле никуда не ездил.

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Источник: vsar.ru