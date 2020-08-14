В УФСИН РФ по Мордовии внедряются новые методы взаимодействия с коммерческими организациями

С сотрудниками производственно-технических служб УФСИН РФ по Мордовии были проведены занятия в режиме видеоконференции по вопросу организации производственного процесса по изготовлению швейных изделий.

Семинар был организован дистанционно техническим персоналом коммерческой организации, которая длительное время сотрудничает с организациями трудовой адаптации осужденных.

На занятии были рассмотрены правила входного контроля, технологического и приемочного контроля.

Центры трудовой адаптации осужденных УФСИН РФ по Мордовии сотрудничают более чем с 50 коммерческими организациями по оказанию услуг изготовления швейных изделий и изделий деревообработки.

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Источник: 13.fsin.su