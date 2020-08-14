В Мордовии разрешили приглашать гостей на церемонию бракосочетания

В Мордовии брачующиеся могут приглашать гостей в ЗАГС.

Стоит отметить, что пока что общее число граждан, имеющих право присутствовать на торжественной церемонии бракосочетания в ЗАГСе, должно составлять не более пяти человек, включая жениха и невесту.

Кроме того, в республике возобновляется работа библиотек.

Что касается других ограничений и правил, связанных с пандемией СOVID-19, следует отметить, что все граждане, которые приезжают в республику из другой страны, должны сдавать тест на коронавирус.

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Источник: mordovmedia.ru