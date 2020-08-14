Два жителя Мордовии подозреваются в краже яблок и груш

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже яблок и груш.

Недалеко от Рузаевки на днях сотрудники Госавтоинспекции остановили два автомобиля марок ВАЗ-211440 и ВАЗ-21150. За рулем первого транспортного средства находился житель Саранска 1983 года рождения, а второй машиной управлял житель села Иняты 1959 года рождения. В багажниках автомобилей находились ящики с яблоками и грушами общим весом более 600 кг. Документов на перевозимый груз у водителей не было.

Мужчины сообщили, что фрукты набрали на территории плодового сада, расположенного в селе Красное Сельцо. Похищенное граждане планировали продать.

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Источник: 13.мвд.рф