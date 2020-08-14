В Саранске пропала без вести женщина

В Саранске пропала без вести местная жительница.

Карташова Евгения Владимировна, являющаяся жительницей Саранска, 31 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Возраста горожанки составляет 32 года.

Известно, что женщина была одета в рубашку бело-сиреневого цвета в клетку с длинным рукавом, синие джинсы и балетки черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемой жительницы Саранска, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8-927-178-46-98 или 02.

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Источник: vk.com/poisk_13region