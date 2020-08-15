Жителя Ардатова осудили за избиение приятеля

В Ардатове суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего приятеля.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 31 октября прошлого года 38-летний житель Ардатова, находясь в своем гараже, распивал алкогольные напитки в копании нескольких товарищей. Когда спиртное закончилось, мужчина попросил приятелей разойтись. Один из участников попойки, которым оказался житель села Турдаково, отказался уходить. Между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений хозяин гаража жестоко избил собутыльника.

Спустя несколько часов самочувствие пострадавшего резко ухудшилось. Мать мужчины вызвала медиков.

Решением суда в отношении 38-летнего жителя Ардатова была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф