В Ковылкинском районе местный житель угрожал убийством бывшей жене

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который угрожал убийством бывшей супруге.

Было установлено, что на днях 48-летний житель указанного района пытался вынести из дома инструменты, чтобы продать их, а на вырученные деньги приобрести спиртное. Бывшая жена гражданина, которая проживает вместе с ним, попыталась его отговорить от данной затеи. В итоге произошло ссора. Во время конфликта мужчина схватил в руки кухонный нож и стал размахивать им перед бывшей женой, высказывая в её адрес угрозы убийством. Женщина убежала к знакомой, откуда вызвала полицейских.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф