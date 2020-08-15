Интернет-мошенники ограбили нескольких жительниц Мордовии, решивших приобрести одежду

В Мордовии несколько местных жительниц, решивших приобрести одежду, были ограблены неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 31-летняя жительница Зубово-Полянского района в одной из социальных сетей зашла на страницу сообщества, занимающегося продажей одежды. Женщина оформила несколько заказов и перечислила на счет продавца 2700 рублей. После этого администратор сообщества заблокировал аккаунт пострадавшей. Одежду женщина так и не получила.

Аналогичным образом были ограблены две жительницы Саранска 25- и 27-летнего возраста. В общей сложности девушки лишились порядка 10 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по данным фактам.

Также читайте о том, что житель Ковылкинского района угрожал убийством бывшей жене.

Источник: 13.мвд.рф