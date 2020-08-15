Житель Чамзинского района подозревается в краже денег у своей матери

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже денежных средств у своей матери.

Стражами порядка было установлено, что 44-летний гражданин похитил у своей матери денежные средства в сумме 36 тыс. рублей. Известно, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и не имеет постоянной работы. Украденные деньги подозреваемый потратил на покупку спиртного.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по статье о краже. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф