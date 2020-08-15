Пенсионерка из Саранска стала жертвой нескольких мошенников

Неизвестные мошенники ограбили пенсионерку из Саранска.

Было установлено, что в 2016 году 83-летняя жительница Саранска перечислила неизвестным мошенникам, которые обещали закодировать её сына от пьянства, 1 млн рублей. Старушка обратилась в полицию, когда поняла, что её обманывают. Год спустя с горожанкой связался неизвестный гражданин, который сообщил, что мошенники были задержаны, но она опять должна перечислить деньги. В итоге пенсионерка перевела на указанные незнакомцем счета 600 тыс. рублей. Поле этого мошенник перестал выходить на связь, а женщина вновь обратилась в полицию.

В августе текущего года с горожанкой связался неизвестный гражданин, сообщивший, что мошенники, ранее её ограбившие, находятся в суде, но для возвращения всех похищенных денег ей нужно воспользоваться услугами адвоката, которые он готов предоставить. Пенсионерка в течение нескольких дней перечисляла денежные средства на указанные звонившим счета. В определенный момент якобы адвокат перестал выходить на связь, после чего старушка поняла, что она в очередной раз имела дело с мошенником.

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Источник: 13.мвд.рф