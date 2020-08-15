Мордовия получит дополнительную финансовую помощь из федерального центра.

Объемы ассигнований выросли сразу на 4,027 млрд рублей.

В качестве дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета будет получено более 2 млрд рублей.

Ещё 940 млн рублей будет направлено на компенсацию недополученных доходов региональной казны. На выплаты медицинским и социальным работникам, участвующим в мероприятиях по противодействию COVID-19, будет выделено 400 млн рублей.

Также 224 млн рублей будет потрачено на реализацию мер по сокращению безработицы, 208 млн – на поддержку малого и среднего бизнеса, 41 млн – на оказание помощи пожилым людям в рамках соответствующего пилотного проекта.

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Источник: vsar.ru