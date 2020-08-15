Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Рузаевском районе

Сотрудниками МЧС был проведен профилактический рейд в Рузаевском районе.

Представители ведомства напомнили гражданам о том, как важно соблюдать требования особого противопожарного режима, который действует на территории всей республикБыла проведена комплексная профилактическая отработка жилого сектора Сузгарьевского сельского поселения. В ходе мероприятия было пройдено 13 жилых частных домовладений, проинструктировано по соблюдению требований пожарной безопасности 25 человек, одна многодетная семья, распространено 17 памяток по соблюдению требований пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru