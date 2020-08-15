В Саранске пройдет семинар для предпринимателей

В администрации Саранска 20 августа в режиме видеоконференцсвязи состоится семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе указанного семинара, который начнется в 11:00, будут обсуждены вопросы, касающиеся отмены налогового режима ЕНВД с 1 января 2021 года, а также введения дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

В семинаре примут участие представители налоговой службы, регионального министерства экономики, торговли и предпринимательства, администрации Саранска.

Для участия в семинаре необходимо направить свои реквизиты (Ф.И.О. и должность участника, наименование ИП/ЮЛ, e-mail) на следующий электронный адрес: eco6@adm-saransk.ru. Информацию нужно предоставить не позднее 12:00 19 августа. Также необходимые сведения можно сообщить по следующем телефонному номеру: 24-15-40.

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Источник: adm-saransk.ru