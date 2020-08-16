В Лямбирском районе сгорела баня

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Днём 15 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Татарская Свербейка. Возле дома №65, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Огонь уничтожил постройку на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru