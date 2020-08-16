Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Лямбирского района

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.

Неподалеку от села Пензятка стражами порядка был задержан 31-летний безработный гражданин, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 4,69 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов. Ранее у гражданина уже были проблемы с законом по аналогичной причине.

В отношении жителя Лямбирского района было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф